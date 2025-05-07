Коллекторы прекратили взыскание долгов с участников СВО

С декабря 2024 года профессиональные коллекторские организации в России приостановили взыскание с участников специальной военной операции и их супругов просроченных кредитов на сумму свыше 500 млн рублей.
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