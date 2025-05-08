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Свежие комментарии

Подвиг православных священников в годы ВОВ.

Подвиг православных священников в годы ВОВ.

В рамках ´Недели истории и обществоведения´ и 8О летию Великой Победы учащиеся 10-11 классов посетили выставку ´Подвиг православных священников в годы ВОВ´ в духовно-просветительском центре при храме Святого Георгия .

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