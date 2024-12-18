Захарова заявила, что не сомневается, кто был заказчиком убийства Кириллова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
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