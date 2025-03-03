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EUROMORE

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Александр Сосновский: Зеленский опозорил свою страну

Александр Сосновский: Зеленский опозорил свою страну

Каковы последствия встречи Зеленского и Трампа для Украины и мира? Какие шаги должна предпринять Россия в сложившейся ситуации? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.

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