Лунгин снимет документальный фильм о Петре Мамонове

Рабочее название картины — «Четыре жизни Петра Мамонова» о четырех очень разных периодах жизни этого легендарного человека Режиссер Павел Лунгин снимет документальный фильм об основателе группы «Звуки Му» и актере Петре Мамонове.
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