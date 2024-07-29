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Лунгин снимет документальный фильм о Петре Мамонове

Лунгин снимет документальный фильм о Петре Мамонове

Рабочее название картины — «Четыре жизни Петра Мамонова» о четырех очень разных периодах жизни этого легендарного человека Режиссер Павел Лунгин снимет документальный фильм об основателе группы «Звуки Му» и актере Петре Мамонове.

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