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Диетолог Ефимов посоветовал заменить десерты сладостями с протеином

Диетолог Ефимов посоветовал заменить десерты сладостями с протеином

Диетолог Максим Ефимов проинформировал о том, что различные сладости с добавлением протеина способны помочь заменить обычные кондитерские изделия тем, кто слишком быстро набирает вес или страдает из-за переизбытка саха в крови.

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