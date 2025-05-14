Диетолог Ефимов посоветовал заменить десерты сладостями с протеином

Диетолог Максим Ефимов проинформировал о том, что различные сладости с добавлением протеина способны помочь заменить обычные кондитерские изделия тем, кто слишком быстро набирает вес или страдает из-за переизбытка саха в крови.
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