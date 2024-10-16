Не умеем говорите?

Автор: ВПЕРЁД, ОТЕЧЕСТВО! Россия освоила производств пороха из льна: Он в 5 раз дешевле и в 10 раз мощнее Диванные эксперты, как всегда уверены, что в России ничего нового не создают и не производят, новых технологий нет, всё разваливается.