Не умеем говорите?

Автор: ВПЕРЁД, ОТЕЧЕСТВО! Россия освоила производств пороха из льна: Он в 5 раз дешевле и в 10 раз мощнее Диванные эксперты, как всегда уверены, что в России ничего нового не создают и не производят, новых технологий нет, всё разваливается.
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