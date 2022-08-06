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Гендиректор «Салавата» о репутации Хо-Сэнга: «Одаренный, оригинальный хоккеист, который просто задает вопросы»

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о форварде Джоше Хо-Сэнге. — Не смущала неоднозначная репутация Хо-Сэнга? Все-таки есть опасения, что он может сразу приехать в Россию и заиграть.

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