Гендиректор «Салавата» о репутации Хо-Сэнга: «Одаренный, оригинальный хоккеист, который просто задает вопросы»

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о форварде Джоше Хо-Сэнге. — Не смущала неоднозначная репутация Хо-Сэнга? Все-таки есть опасения, что он может сразу приехать в Россию и заиграть.
Популярные статьи
- Ячанов о Латвии: «Бесы в них вселились. 90% европейцев не обладают критическим мышлением, СМИ используют людей»
- Авербух об открытии арены в Омске: «Шоу в октябре не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях»
- Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»
Свежие комментарии