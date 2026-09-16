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Иркутск Сегодня

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За сентябрь ЕДДС Слюдянского района приняла 130 сообщений о медведях

В Слюдянском районе зафиксирована пиковая активность хищников. Только за сентябрь 2026 года в ЕДДС Слюдянского района поступило уже 130 сообщений о косолапых гостях.

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