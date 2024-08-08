Вернувшиеся из свадебного путешествия Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук сыграли свадьбу

Через два месяца после бракосочетания Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук сыграли свадьбу В июне стало известно, что юморист Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук официально зарегистрировали брак.
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