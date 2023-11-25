Пострадавшие от ВСУ производители картофеля получат господдерку

Власти поддержат производителей картофеля, пострадавших от действий вооруженных сил Украины. Соответствующее постановление подписано в кабмине, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства 25 ноября.
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