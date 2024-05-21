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Три мощных удара по Украине: Последние секунды крупнейшей газовой станции "увидели из космоса"

Три мощных удара по Украине: Последние секунды крупнейшей газовой станции "увидели из космоса"

Военно-космические силы России нанесли три мощных удара по областям Украины. Самый жуткий, как сообщил источник, пришёлся по Львовской области – последние секунды крупнейшей газокомпрессорной станции, на ремонт которой не так давно было выделено более 200 тысяч долларов, "увидели из космоса".

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