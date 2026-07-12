Специалисты ОДК-Салют прошли стажировку в ЦИАМ для развития производства авиационных двигателей ПД-14

Стажировка имела прикладной характер: специалисты познакомились с современным исследовательским оборудованием, методами цифрового моделирования и планированием производственных процессов, а также системами контроля качества.
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