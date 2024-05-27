«Краснодар» проведет всю предсезонку на своей базе

«Краснодар» проведет весь этап подготовки к следующему сезону на своей учебно-тренировочной базе. 13 июня «быки» соберутся в Краснодаре и после прохождения углубленного медобследования приступят к тренировкам на УТБ «Четук».
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