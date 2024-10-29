«Виннипег» проиграл «Торонто» (4:6) – 1-е поражение в сезоне после 8 побед на старте. Таварес сделал хет-трик

«Джетс» прервали свою 8-матчевую победную серию со старта сезона. Вратарь команды Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб, отразив 30 бросков из 35.
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