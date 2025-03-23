Акела промахнулся? Турция на грани гражданской войны: Россия поддержала Эрдогана, но молча

Да уж, турки всегда были врагами России, но лучше враг, которого знаешь чем тот, который мало известен. Путин с Лавровым знают, что делают. Для обоих главное-интересы России. А вот любителям турецких курортов надо задуматься, стоит ли ехать в страну, где фактически началась гражданская война.? Никогда е понимала, что тянет туда наших соотечественников, отдых дешевле, море чище, или просто желание побывать за границей? Для детей это опасно, все возвращаются с температурой и другими проблемами, а если к стоимости путёвки прибавить стоимость билета на самолёт, выгода мизерная. Не понимаю, по мне так лучше дома на Волге, Байкале, Оке,... Да и безопаснее.

Алексей Горшков

Опять попытка "Цветной революции"... Как уже всё ПРЕДСКАЗУЕМО - "на фотографии видны уши фотографа"! Уже ясно, что интересант - западный мир, "одеяло" главенства над которым во время СУМЯТИЦЫ в США пытается Великобритания "перетянуть на себя"! Суть этих революций: руками СВОИХ граждан раскачать ситуацию у ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО конкурента Запада во главе с Великобританией! Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабили - и "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"! НАТО и ЕС под эгидой англосаксов уже показали европейцам свою НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ !!! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ, уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! Но и ДО ХХ веки были "тренировки", разной степени успешности: Великая Французская революция, не уверен - но очень похоже, что наша пугачёвщина, совершенно определённо - убийство Павла I, буза декабристов, "Весна народов" середины XIX века, сдаётся мне, что и наша пореформенная возня 1860-х...А ПОСЛЕДНИЕ ПОПЫТКИ "Цветных революций" - это уже АГОНИЯ, "последний выдох господина Пэ-Же"! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ "ЛЕКАЛАМ "! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии, даже уже в Словакии и Сербии попытки были - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ПРОСТО ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Привыкли над Эрдоганом ржать - типа он Османскую империю возрождает! А он лишь СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕАНГЛОСАКСОНСКИХ ИМПЕРИЙ ОТРАЖАЕТ !!! Лично я считаю, что в плане пересмотра "от балды" созданных по результатам Первой Мировой войны её победителями государств и границ, типа "мин замедленного действия" - Судетской области, Украины или Сирии - позиция Эрдогана подлежит изучению, а не огульному осмеянию! Кое-что в его мнении адекватное есть! Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...🤔