Посреди Сахары появилось новое озеро: фото со спутника

И долго ли продержится это озеро при жаре в 40 градусов , а то и выше.

Дмитрий Боев

Повернули больше чем на 15 градусов Гольфстрим после катастрофы с нефтяной платформой в Мексиканском заливе - а потом удивляемся, что поменялось распределение воды и тепла на всём севере Земли...