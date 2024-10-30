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TRENDYMEN

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Посреди Сахары появилось новое озеро: фото со спутника

Посреди Сахары появилось новое озеро: фото со спутника

Посреди пустыни Сахара, одной из самых засушливых территорий планеты, неожиданно появилось огромное озеро.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И  долго ли продержится  это озеро при жаре в 40  градусов  , а то и выше.
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13 час.
Дмитрий Боев
Повернули больше чем на 15 градусов Гольфстрим после катастрофы с нефтяной платформой в Мексиканском заливе - а потом удивляемся, что поменялось распределение воды и тепла на всём севере Земли...
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М
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