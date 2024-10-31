Депутат Хамзаев: Введение единой школьной формы решит проблему с хиджабами

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ruslava Митькина

Так называемые депутаты Делимханов, Хамзаев и иже с ними, сами нарушают закон, вмешиваясь в работу отдельной территории, которая сама вправе определять свои действия в соответствии с потребностями своего населения. Так что пусть сидят на своей пятой точке и решают проблемы своей территории , не прикрываясь Кадыровым. То, что депутаты плохо знают российские законы, говорит о их некомпетенции, а значит, им не место в Думе. Они, как провокаторы, пытаются разыграть национальную и религиозную карту. Стыдно, что такие люди сидят в нашей Думе и решают, как нам жить.