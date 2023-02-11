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Кремлев: «IBA предлагает поддержку всем боксерам из США. Ни один политик в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира»

Президент IBA Умар Кремлев заявил, что международная ассоциация бокса поможет спортсменам из США выступить на чемпионатах мира, несмотря на запрет американской федерации.

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