Аргументы недели

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Конгрессмен Госар призвал власти США прекратить финансирование конфликта на Украине и ввести мораторий на иностранную помощь

Конгрессмен Госар призвал власти США прекратить финансирование конфликта на Украине и ввести мораторий на иностранную помощь

Член Палаты представителей Пол Госар призвал власти Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине и ввести мораторий на иностранную помощь.

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