Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

В ходе встречи в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина, в котором изложил свои предложения по продлению и расширению зерновой инициативы.
В ходе встречи в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина, в котором изложил свои предложения по продлению и расширению зерновой инициативы.
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