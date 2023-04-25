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Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

В ходе встречи в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина, в котором изложил свои предложения по продлению и расширению зерновой инициативы.

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