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«Благодарен Богу за то, что я аргентинец». Трогательная речь Лионеля Месси после завершения карьеры в сборной

«Благодарен Богу за то, что я аргентинец». Трогательная речь Лионеля Месси после завершения карьеры в сборной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после прощального матча обратился к болельщикам с трогательной речью.

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