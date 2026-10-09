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Зетта Страхование организовала крупнейшую в России выставку страховых артефактов «Страховое наследие Российской империи»

Зетта Страхование организовала крупнейшую в России выставку страховых артефактов «Страховое наследие Российской империи»

ГК Зетта Страхование совместно с кафедрой управления рисками и страхования МГИМО организовали выставку «Страховое наследие Российской империи», приуроченную ко Дню страховщика.

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