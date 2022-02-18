WADA увидело опасность в решении CAS по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS), приняв решение в пользу фигуристки Камилы Валиевой, проигнорировал положения кодекса в части отстранения «защищенных лиц», в том числе несовершеннолетних.