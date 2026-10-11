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Калининградец поджёг цветы с братской могилы на Вечном огне

Калининградец поджёг цветы с братской могилы на Вечном огне

32-летний мужчина осквернил мемориал 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года.

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