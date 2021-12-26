В Челябинской области за сутки ковидом заболели 519 человек

И 532 выписались по выздоровлению. По статистике областного минздрава, на сегодня, 26 декабря, подтверждено 519 случаев коронавирусной инфекции.
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