Белый дом отправил в отставку посла США в Греции Кимберли Гилфойл после серии публикаций в СМИ, вызвавших опасения, что она могла продавать доступ к представителям администрации американского президента Дональда Трампа в обмен на деньги, подарки и услуги.
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