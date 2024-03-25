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Google: Элитные российские хакеры атакуют немецких политиков

Google предупреждает, что элитные российские хакеры атакуют немецких политиков. Согласно предупреждению, опубликованному немецким агентством кибербезопасности и исследователями безопасности, работающими на Mandiant, в прошлом месяце элитные хакеры, связанные с российской разведкой, атаковали ….

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