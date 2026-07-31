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Сергей Урсуляк снимает сериал «Война и мир»: кто сыграет Наташу Ростову, Пьера и Болконского

Сергей Урсуляк снимает сериал «Война и мир»: кто сыграет Наташу Ростову, Пьера и Болконского

Премьера будет приурочена к 200-летию со дня рождения Льва Толстого. Никита Языков (Пьер Безухов) и Никита Волков (Андрей Болконский) пресс-служба телеканала «Россия»Режиссер Сергей Урсуляк, известный по экранизациям классических произведений «Тихий Дон» и «Жизнь и судьба», приступил к съемкам многосерийной экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир».

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