Соревнования по стритболу, уличному футболу и брейк-дансу пройдут на ВДНХ

На ВДНХ 8 августа пройдет фестиваль уличных видов спорта. Для гостей подготовили соревнования по стритболу, уличному футболу и брейк-дансу, а также бесплатные мастер-классы по хип-хопу, граффити, диджеингу и декорированию футболок.
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