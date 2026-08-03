Соревнования по стритболу, уличному футболу и брейк-дансу пройдут на ВДНХ

На ВДНХ 8 августа пройдет фестиваль уличных видов спорта. Для гостей подготовили соревнования по стритболу, уличному футболу и брейк-дансу, а также бесплатные мастер-классы по хип-хопу, граффити, диджеингу и декорированию футболок.