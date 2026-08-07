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Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира

Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов в интервью изданию Украина.

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