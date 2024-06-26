Истбурн (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Вукичем, Фриц – c Сейбот Уайлдом, Баес – с Кецмановичем

Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 24 – 29 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 812 235 евро Открытые корты, трава Первый круг Миомир Кецманович (Сербия) Себастьян Баес (Аргентина) Дата проведения 26 июня, 13.
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