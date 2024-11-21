Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Пока запад не получит реально дубиной по рылу он не одумается.Кадыров: применен...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Нам насрать на мнение бритов. Не хотят подыхать устраивайте майдан правительству. Но бриты терпилы как и хохлы.🤣🤣🤣...Британский блогер...
  • Андрей Шишинов
    До мелкобритании долетит практически любая российская ракета, включая калибры.Эксперт Кнутов: р...

Слюсарь: в Ростовской области падение БПЛА вызвало пожар на промобъекте

Слюсарь: в Ростовской области падение БПЛА вызвало пожар на промобъекте

В Ростовской области падение беспилотника стало причиной пожара на одном из промышленных объектов, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх