Слюсарь: в Ростовской области падение БПЛА вызвало пожар на промобъекте

В Ростовской области падение беспилотника стало причиной пожара на одном из промышленных объектов, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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