С улиц Тулы стали реже эвакуировать автомобили на штрафстоянку за нарушение правил парковки. В региональном Управлении Госавтоинспекции поделились с ТСН24 статистикой по количеству транспортных средств, помещённых на штрафстоянки за первые 9 месяцев последних трёх лет: с января по сентябрь 2024 года – 6 376 автомобилей; с января по сентябрь 2025 года – 3 329 автомобилей; с января по сентябрь 2026 года – 3 811 автомобилей.