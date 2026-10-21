С улиц Тулы стали реже эвакуировать автомобили на штрафстоянку за нарушение правил парковки. В региональном Управлении Госавтоинспекции поделились с ТСН24 статистикой по количеству транспортных средств, помещённых на штрафстоянки за первые 9 месяцев последних трёх лет: с января по сентябрь 2024 года – 6 376 автомобилей; с января по сентябрь 2025 года – 3 329 автомобилей; с января по сентябрь 2026 года – 3 811 автомобилей.
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