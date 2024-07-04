Вице-губернатор Петербурга Корабельников возложил цветы к Памятнику жертвам блокадного Ленинграда на Воинском мемориальном кладбище в Ярославской области

Он также пообщался с ветеранами Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников вместе с вице-губернатором Ярославской области Андреем Колядиным, мэром Ярославля Артёмом Молчановым, председателем Комитета по природопользованию Александром Германом возложили цветы к Памятнику жертвам блокадного Ленинграда на Воинском мемориальном кладбище.