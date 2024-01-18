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Нескучные технологии

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Наступившие морозы вскрыли недостатки Tesla

В Северной Америке установилась непривычно холодная погода. Она доставила немало проблем владельцам автомобилей Tesla, некоторые из которых уже начали жалеть о своем выборе? Как оказалось, шикарные электрокары не так просто зарядить, если термометр ….

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