Куда сходить: интересные мероприятия 14 апреля в Крыму

КОНЦЕРТ Ялтинский театр им. А.П.Чехова (Ялта, ул. Екатерининская, 13) «Два гения – два жанра» 12+ 14 апреля, 17:00 Самые поэтичные и загадочные страницы мирового симфонического и оперного искусства легли в основу новой программы Крымского академического симфонического оркестра.
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