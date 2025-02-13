Штрафы за неисполнение решений комиссии по ЧС введут в Забайкалье

Комитет по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Забайкалья поддержал законопроект о введении штрафов для должностных и юрлиц за неисполнение решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС).
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