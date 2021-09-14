В ходе проведения ССУ «Запад-2021» морские пехотинцы и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтийского флота от условных диверсантов

Бойцы отряда по борьбе с ПДСС также разыграли сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале.
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