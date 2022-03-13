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Лукашенко надеется скоро встретиться с Папой Римским Франциском

Лукашенко надеется скоро встретиться с Папой Римским Франциском

«Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли.

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