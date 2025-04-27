Weekly Market Forecast: Buy Stocks! Sell Oil! Buy Gold! Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! RT_Money In this video, we will analyze the S&P 500, NASDAQ, DOW JONES, Oil, Gold and Silver futures, for the week of April 28 - May 2nd.
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