Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и технологии для их производства Италия и Франция договорились отправить Украине четыре зенитных к.
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Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и технологии для их производства Италия и Франция договорились отправить Украине четыре зенитных к.
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