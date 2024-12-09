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Главный интеллигент Петербурга: директору Эрмитажа Пиотровскому исполнилось 80 лет

Главный интеллигент Петербурга: директору Эрмитажа Пиотровскому исполнилось 80 лет

Сегодня свой день рождения отмечает человек, который более 30 лет посвятил Эрмитажу. А на самом деле с главным музеем страны связана вся его жизнь, ведь с детства он изучил каждый уголок дворцового комплекса.

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