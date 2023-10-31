«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»: Жительница города Антрацит рассказала правду! (разоблачительное видео) Понаехали! Да ещё и со своей техникой! И делают, что хотят! Такое просто не перенесёт возмущённая аборигенская душа.
«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»:
Комментарии
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Сергей
Так тупые мрази, они не поленились, им это просто мало того не надо, так и мозгов бы не хватило осознать смысл сказанного. Боюсь задать им вопрос "откуда такие берутся", ибо начнут в своей тупой манере отображать анатомические подробности рождения человека, поскольку воспримут это реально...
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4 час.
Александр Николаевич
Эх, Серега, а прочитай все с начала - ВСЕ посты о том, что это Л А Ж А замылены черными пальцами. Меня просто "затыркали". Сейчас интерес пропал-цель достигнута и стоят только "зеленушки"! НО ИМ ОНИ УЖЕ НЕ НУЖНЫ-ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА - народ впал в СОМНЕНИЯ....
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4 час.
Александр Николаевич
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4 час.
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