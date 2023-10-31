«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»:

Так тупые мрази, они не поленились, им это просто мало того не надо, так и мозгов бы не хватило осознать смысл сказанного. Боюсь задать им вопрос "откуда такие берутся", ибо начнут в своей тупой манере отображать анатомические подробности рождения человека, поскольку воспримут это реально...

Александр Николаевич

Эх, Серега, а прочитай все с начала - ВСЕ посты о том, что это Л А Ж А замылены черными пальцами. Меня просто "затыркали". Сейчас интерес пропал-цель достигнута и стоят только "зеленушки"! НО ИМ ОНИ УЖЕ НЕ НУЖНЫ-ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА - народ впал в СОМНЕНИЯ....