«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»:

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Комментарии
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Сергей
Так тупые мрази, они не поленились, им это просто мало того не надо, так и мозгов бы не хватило осознать смысл сказанного. Боюсь задать им вопрос &quot;откуда такие берутся&quot;, ибо начнут в своей тупой манере отображать анатомические подробности рождения человека, поскольку воспримут это реально...
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4 час.
Александр Николаевич
Эх, Серега, а прочитай все с начала - ВСЕ посты о том, что это Л А Ж А замылены черными пальцами. Меня просто &quot;затыркали&quot;. Сейчас интерес пропал-цель достигнута и стоят только &quot;зеленушки&quot;! НО ИМ ОНИ УЖЕ НЕ НУЖНЫ-ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА - народ впал в СОМНЕНИЯ....
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4 час.
Александр Николаевич
Д А , , ,
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4 час.

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