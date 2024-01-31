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Закон и Порядок

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Что означает вывод клиентских активов с СПБ Биржи

Что означает вывод клиентских активов с СПБ Биржи

Юрист Именнов: перевод бумаг с СПБ Биржи — попытка снизить санкционные риски Брокеры меньше торгуют на СПБ Бирже и переводят оттуда активы клиентов.

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