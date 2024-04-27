Посла РФ вызовут в МИД Италии после решения о передаче активов Аriston

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать посла России Алексея Парамонова после решения Москвы о передачи российских активов итальянской Ariston Thermo Group во временное управление "Газпрома".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии