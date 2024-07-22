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Ученые назвали опасность безалкогольного пива и вина

Ученые назвали опасность безалкогольного пива и вина

Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) завершила исследование, в результате которого было выявлено, что употребление безалкогольных вин и пива подростками может привести к увеличению желания употреблять настоящие алкогольные напитки после достижения совершеннолетия.

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