«Газета.Ru»: ВС Норвегии в 2023 году проведут меньшее число учений из-за страха перед РФ

Официальный представитель норвежского Минобороны полковник Вегард Финберг в хоже беседы с журналистами VG заявил, что армия Норвегии в рамках текущего года организуют меньше число военных учений по причине страха перед Российской Федерацией.
Официальный представитель норвежского Минобороны полковник Вегард Финберг в хоже беседы с журналистами VG заявил, что армия Норвегии в рамках текущего года организуют меньше число военных учений по причине страха перед Российской Федерацией.
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