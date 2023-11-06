Как защитить свое биополе и перестать притягивать неудачи

У каждого в окружении найдется человек — любитель сбросить накопленный негатив или вечный страдалец. Вот уж кто высасывает из нас энергию! Думаю, никого не нужно убеждать в том, что необходимо заботиться о своем энергетическом поле, оберегать его и не допускать потери энергии.
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