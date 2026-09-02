Умерла американская джазовая певица Кассандра Уилсон, дважды выигравшая «Грэмми»

На 71-м году жизни умерла американская джазовая певица Кассандра Уилсон. Об этом сообщил журнал Billboard со ссылкой на коронера округа Хайндс Джеремайю Ховарда.
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